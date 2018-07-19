В Ладожском озере утонул 10-летний мальчик

Из Ладожского озера в бухте Осиновец, во Всеволожском районе Ленинградской области извлечено тело 10-летнего подростка.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп ребенка был обнаружен в Ладоге накануне около 14 часов напротив от кафе «Мир Маяков» в бухте Осиновец, во Всеволожском районе. На извлеченном из воды теле отсутствуют внешние признаки насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Мальчик закончил третий класс.

Обстоятельства гибели мальчика устанавливаются.