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» » В Ладожском озере утонул 10-летний мальчик

В Ладожском озере утонул 10-летний мальчик

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Из Ладожского озера извлечен труп 10-летнего мальчика

Из Ладожского озера в бухте Осиновец, во Всеволожском районе Ленинградской области извлечено тело 10-летнего подростка.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп ребенка был обнаружен в Ладоге накануне около 14 часов напротив от кафе «Мир Маяков» в бухте Осиновец, во Всеволожском районе. На извлеченном из воды теле отсутствуют внешние признаки насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Мальчик закончил третий  класс. 

Обстоятельства гибели мальчика устанавливаются.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Ладожское озеро утопленник
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