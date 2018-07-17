Накануне вечером в доме 17 по Меншиковскому проспекту произошел пожар. После ликвидации возгорания, пожарные обнаружили обгоревший труп ученика 8 класса коррекционной школы №46. По данным АН «Оперативное прикрытие», семья полная, благополучная. Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшей трагедии.
В Калининском районе на пожаре погиб подросток
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Автор: Вадик Котов
Фото:
pixabay.com
В Калининском районе Петербурга после пожара в квартире обнаружен обгоревший труп восьмиклассника
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