В Калининском районе на пожаре погиб подросток

Накануне вечером в доме 17 по Меншиковскому проспекту произошел пожар. После ликвидации возгорания, пожарные обнаружили обгоревший труп ученика 8 класса коррекционной школы №46. По данным АН «Оперативное прикрытие», семья полная, благополучная. Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшей трагедии.