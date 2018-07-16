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» » Красногвардейском районе пенсионерка купила БАДы за 290 тысяч рублей

Красногвардейском районе пенсионерка купила БАДы за 290 тысяч рублей

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Пенсионерка из Красногвардейского района Петербурга отдала огромные деньги за БАДы.

Пожилая жительница Красногвардейского района отдала 290 000 рублей за три упаковки БАДов.

В минувшую субботу около полудня в квартире 73-летней петербурженки на проспекте Ударников явился высокий блондин лет 20-25. Молодой человек передал пенсионерке три упаковки БАДов и скрылся, получив взамен 290 тысяч рублей. Судя по всему, обмануть старушку не составило труда: женщина состоит на учете у психиатра.

Фоторобот «курьера» пенсионерка составить не сможет из-за плохого зрения. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения в парадной дома.
Источник: Конкретно.ру
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