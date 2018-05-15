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» » В Ленобласти полицейский насмерть сбил пожилого велосипедиста

В Ленобласти полицейский насмерть сбил пожилого велосипедиста

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Подпорожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства ДТП с участием полицейского, в результате которого погиб велосипедист

Минувшим воскресеньем около 16.20 на 40 км автодороги «Лодейное Поле-Вытегра» сотрудник ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области в свободное от службы время, управляя ВАЗ-21093 не справился с управлением и совершил наезд на 83-летнего велосипедиста, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

Следственным отделом СУ СК РФ по Лодейнопольскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьт 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае установления вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район ДТП полицейский велосипеды пенсионеры
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