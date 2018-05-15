В Парголово на пожаре погибли два пенсионера

По информации ГУ МЧС, 14 мая в 13:26 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре на Каменном проспекту. Горел частный дом под номером 16. В двухэтажном рубленом строении размером 6 на 8 метров полностью выгорели помещения 2-го этажа, на первом этаже происходило горение обстановки на общей площади 24 кв.метра. В 14:22 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на месте происшествия были обнаружены трупы хозяев дома – 86-летней женщины и ее 61-летнего сына. На телах погибших не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

Причина возгорания устанавливается.