ента новостей

23:47
Проиграли Швеции, теперь в четвертьфинале ждёт Канада
20:35
«Деловой Петербург» должен заплатить ректору Литвиненко 4 млн рублей
19:55
Вернисаж выставки «Время»
19:46
Фестиваль «МультСказ – 2018»
14:52
«Бостон» и «Голден Стэйт» выиграли первые матчи полуфиналов НБА
13:11
В Петербурге собака покусала девятимесячного ребенка
13:03
В Ленобласти двухлетняя девочка выпала из окна
12:54
В Ленобласти полицейский насмерть сбил пожилого велосипедиста
10:40
В Парголово на пожаре погибли два пенсионера
08:58
Спрос на фрилансеров
20:35
Сборная России обыграла Словакию, Шестёркин не пропустил
18:54
Баскетбольный «Зенит» только чудом сможет попасть в Евролигу – 2018/20
16:15
Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»
10:22
В Петроградском районе сгорела иномарка
10:18
В Петербурге патриарх Кирилл освятил Троице-Измайловский собор
10:13
В Кировском районе до смерти забили гражданина Украины
10:06
В Центральном районе задержали карманницу
09:59
С малышом на дачу половину дома в придачу
08:50
Кержаковы расстались
00:05
Что дальше будет с ФК «Тосно»?
20:39
«Зенит»: сезон с Манчини – провал
00:05
Победили Швейцарию, несмотря на подвиги Андригетто
16:35
ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии
20:30
Франция и Дания продолжают борьбу за плей-офф на хоккейном ЧМ
16:35
Оксана Ившина. Литературно-музыкальный вечер «Кружево Шантильи»
16:32
Военно-историческая реконструкция «Последний бой»
14:34
Школьники и ветераны посадили Аллею Победы в Приморском районе
11:03
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда
10:45
В Ленобласти обезврежен пенсионер-педофил
10:33
Из парка в Зеленогорске похители скульптуры
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Парголово на пожаре погибли два пенсионера

В Парголово на пожаре погибли два пенсионера

0
105
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
На пожаре в частном доме поселка Парголово погибли престарелая женщина и ее сын-пенсионер

По информации ГУ МЧС, 14 мая в 13:26 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре на Каменном проспекту. Горел частный дом под номером 16. В двухэтажном рубленом строении размером 6 на 8 метров полностью выгорели помещения 2-го этажа, на первом этаже происходило горение обстановки на общей площади 24 кв.метра. В 14:22 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на месте происшествия были обнаружены трупы хозяев дома – 86-летней женщины и ее 61-летнего сына. На телах погибших не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

Причина возгорания устанавливается.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район пожар
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-01-2018, 10:58
В Невском районе сгорел бревенчатый дом
2-01-2018, 14:57
Пожар в магазине на Суворовском проспекте
13-12-2017, 09:22
В Ленобласти на пожаре погибли три человека
1-12-2017, 10:51
Пожар на строительной базе в Невском районе
23-11-2017, 09:39
В Парголово ликвидирован пожар
10-04-2017, 12:15
В Ленобласти в огне погибли двое человек

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 12:54
В Ленобласти полицейский насмерть сбил пожилого велосипедиста
0
204
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
279
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
241
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
Наверх