В Кировском районе до смерти забили гражданина Украины

Накануне вечером у забора у ТРК «Румба» на улице Васи Алексеева был обнаружен труп 32-летнего иностранца. Молодой мужчина погиб от множественных травм.

По словам 53-летней подруги убитого, сотрудницы коммерческого банка, между украинцем и группой из шести мужчин по неизвестной причине произошел конфликт, в ходе которого украинца руками и ногами забили до смерти.

Патрульным нарядом в 18:20 возле дома 6 по улице Васи Алексеева был задержан один из подозреваемых, 39-летний гражданин Беларуси. Мужчина – уроженец Украины, в Петербурге проживает в Невском районе.

Следственный комитет проводит проверку по факту убийства.