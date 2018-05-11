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В Ленобласти обезврежен пенсионер-педофил

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58
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В городе Тосно Ленинградской области жертвой пенсионера-педофила стал 7-летний мальчик.

В минувший четверг к полицейским города Тосно Ленинградской области обратилась 31-летняя женщина, которая сообщила о том, что 9 мая около шести часов вечера у дома 2 по улице Максима Горького неизвестный пожилой злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2011 года рождения.

Сотрудниками полиции задержан 66-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).
Все по теме: Ленобласть Тосненский район педофил пенсионеры дети
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