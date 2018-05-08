В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру

Накануне рано утром к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 57-летний мужчина сообщивший о том, что вечером 6 мая 2018 года двое неизвестных злоумышленников, позвонив, вошли к нему квартиру в доме 5 на улице Пролетарской, где, избив его руками, совершили хищение ювелирных изделий, 2 мобильных телефонов и наручных часов. После этого злоумышленники с места происшествия скрылись. Материальный ущерб от противоправных действий преступников составил 77300 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России (грабеж). В настоящее время полицией приняты меры к установлению личностей и задержанию подозреваемых.