ента новостей

12:58
В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
10:35
В Ленобласти бывшего полицейского обвинили в хищении автомобилей
10:21
Из Ладожского озера извлекли утопленника
10:15
В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру
08:15
Долг «Ленфильма»
01:45
ЧМ по хоккею: «сухари» Шестёркина, Кинкейда и Нильссона
17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
15:08
Благотворительный «Северный Бал»
10:50
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда
09:41
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:38
В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников
09:20
Отставка правительства
00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
19:25
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу
14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
10:36
В Калининском районе БОМЖ попался на карманной краже
07:54
Налог для самозанятых
23:14
Иеговисты окончательно потеряли 2 млрд рублей
22:13
Выходные под знаком ГТО
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру

В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру

0
103
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Колпино двое неизвестных избили мужчину в его квартире и похитили имущество

Накануне рано утром к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 57-летний мужчина сообщивший о том, что вечером 6 мая 2018 года двое неизвестных злоумышленников, позвонив, вошли к нему квартиру в доме 5 на улице Пролетарской, где, избив его руками, совершили хищение ювелирных изделий, 2 мобильных телефонов и наручных часов. После этого злоумышленники с места происшествия скрылись. Материальный ущерб от противоправных действий преступников составил 77300 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России (грабеж). В настоящее время полицией приняты меры к установлению личностей и задержанию подозреваемых.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-04-2018, 15:30
В Приморском районе двое неизвестных ограбили продуктовый магазин
4-04-2018, 15:25
В Ленобласти ограбили пожилую супружескую пару
7-03-2018, 12:00
В Петербурге ограбили хозяина ломбарда
26-02-2018, 10:57
В Красносельском районе напали на таксиста
12-02-2018, 15:16
В Московском районе ограбили квартиру
1-12-2017, 11:12
В Колпинском районе ограбили магазин

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
140
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
231
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
197
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
196
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх