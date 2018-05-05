Смертельное ДТП на трассе «Нарва»

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Нарва», где столкнулись грузовик DAF с прицепом и автобус ГАЗ, петербургскому УФСИН.

По информации АН «Оперативное прикрытие», грузовиком управлял 61-летний принадлежащий гражданин Латвии. Он погиб на месте происшествия.

В автобусе находились пятеро заключенных, которыйх перевозили из следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева в колонию-поселение в Княжево. Двое из них, 43-х и 52-х лет, скончались от полученных травм. 41-летнего заключенного с закрытой черепно-мозговой травмой, сдавлением головного мозга, в тяжелом состоянии госпитализировали в Ломоносовскую ЦРБ.