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Смертельное ДТП на трассе «Нарва»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
konkretno.ru
На трассе «Нарва» в автобус УФСИН врезалась фура из Латвии, погибли иностранец и двое заключенных

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Нарва», где столкнулись грузовик DAF с прицепом и автобус ГАЗ, петербургскому УФСИН.

По информации АН «Оперативное прикрытие», грузовиком управлял 61-летний принадлежащий гражданин  Латвии. Он погиб на месте происшествия.

В автобусе находились пятеро заключенных, которыйх перевозили из следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева в колонию-поселение в Княжево. Двое из них, 43-х и 52-х лет, скончались от полученных травм. 41-летнего заключенного с закрытой черепно-мозговой травмой, сдавлением головного мозга, в тяжелом состоянии госпитализировали в Ломоносовскую ЦРБ.
Источник: Конкретно.ру
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