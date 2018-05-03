В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного

В 27 отделе полиции УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга нашли повешенным задержанного за мелкое хулиганство.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, 37-летний петербуржец был доставлен в отдел на Будапештской улице днем 2 мая за дебош в квартире. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Через 4 часа правонарушитель был обнаружен полицейскими в повешенном состоянии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ГУ МВД.