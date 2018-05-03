ента новостей

12:09
Выставка скульптур в виде книг
11:39
В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков
11:34
В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного
11:26
В Калининском районе ограблен ювелирный магазин
07:49
Снова свалки
20:26
ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью
15:52
Другой Первомай
08:40
Акция в защиту «Телеграм»
21:38
На чемпионат мира – без игроков «Ак Барса»
16:08
Первомай – без Зюганова
08:34
Гроза в начале мая?
23:33
«Краснодар» обыграл «Локомотив» и догнал «Зенит»
15:09
Илья Воробьёв огласит состав на чемпионат мира 1 мая
08:41
Продажи автомобилей
23:35
Леброн Джеймс вывел «Кливленд» во второй раунд плей-офф НБА
17:38
Хоккейная сборная обыграла чехов в Швеции – 4:2
13:32
В Петербурге стартуют продажи билетов на «Ночь музеев – 2018»
10:25
На проспекте Героев горели автомобили
01:17
Сборная Ильи Воробьёва проиграла Швеции в Евротуре – 1:3
21:41
«Остров Собак» и творческая встреча на «Ленфильме»
14:13
В Красносельском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
14:00
Интернет выберет двух лауреатов премии Игоря Минакова
13:57
Почта России напечатает и доставит фотографии для участников шествия «Бессмертного полка»
10:39
Капремонт трассы "Скандинавия"
10:27
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» полностью перекроют два съезда
22:47
Петербургское «Динамо» – чемпион ВХЛ сезона 2017/2018
22:27
Баскетбольный ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх» Евролиги
22:07
Проект "Я вижу музыку"
22:04
Фотовыставка «Эрмитаж. Инстаграфии»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного

В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного

0
51
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
forens-gallery.ru
Во Фрунзенском районе Петербурга в отделе полиции обнаружен повешенным задержанный

В 27 отделе полиции УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга нашли повешенным задержанного за мелкое хулиганство.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, 37-летний петербуржец был доставлен в отдел на Будапештской улице днем 2 мая за дебош в квартире. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Мужчина был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Через 4 часа правонарушитель был обнаружен полицейскими в повешенном состоянии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в ГУ МВД.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район висельник полиция
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-09-2017, 10:30
В Сертолово злоумышленник ударил полицейского
28-01-2017, 19:37
Мигрант скончался в отделе полиции
2-03-2015, 12:29
Смерть в отделе полиции
13-06-2013, 10:52
Мелкий хулиган в Эрмитаже ударил полицейского
25-11-2012, 07:31
Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции
13-11-2012, 07:53
Полицейский из Купчино ударил задержанного хулигана

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
169
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
157
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
154
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
204
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
Наверх