На проспекте Героев горели автомобили

Сегодня в три часа ночи на телефон "01" поступило сообщение о горящих автомобилях припаркованных по адресу: проспект Героев, д.27, Красносельского района Петербурга.

В автомобиле марки "Киа" сгорели сгораемые части, в автоомбиле марки "Датсун" обгорела левая сторона автоомбиля и салон на площади 0,5 кв.метров, в автомобиле марки "Лексус" обгорело переднее правое зеркало и передняя правая фара.

В 03:57 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава.