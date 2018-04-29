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На проспекте Героев горели автомобили

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МЧС
В Красносельском районе Петербурга обгорели две иномарки

Сегодня в три часа ночи на телефон "01" поступило сообщение о горящих автомобилях припаркованных по адресу: проспект Героев, д.27, Красносельского района Петербурга.

В автомобиле марки "Киа" сгорели сгораемые части, в автоомбиле марки "Датсун" обгорела левая сторона автоомбиля и салон на площади 0,5 кв.метров, в автомобиле марки "Лексус" обгорело переднее правое зеркало и передняя правая фара.

В 03:57 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Источник: ГУ МЧС
Все по теме: Красносельский район пожар автомобиль
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