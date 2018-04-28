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» » В Красносельском районе пенсионерка стала жертвой мошенника

В Красносельском районе пенсионерка стала жертвой мошенника

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга пенсионерка накупила БАДов под видом «чудодейственных» лекарств

Пожилая женщина из Красносельского района стала очередной жертвой мошенников, всучивших женщине БАДы под видом «чудодейственных» лекарств.

74-летняя жительница Северной столицы заплатила 400 тысяч рублей неизвестному злоумышленнику, который накануне вечером пришел к ней в квартиру на улице Авангардной. Незнакомец вручил пожилой женщине пять банок с пилюлями, заверив, что за два месяца они излечат все ее болезни.

Через три часа пенсионерка описывала полицейским скупые приметы мошенника: европеец 40-45 лет, высокого роста, в темной одежде.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
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