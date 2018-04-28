В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом

Сегодня утром около 05:20 в Лужском районе на 126 километре трассы Санкт-Петербург −Псков произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 33 водитель из Пскова, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», при невыясненных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мазда 6» под управлением 67-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» скончался.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.