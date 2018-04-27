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В петербуржском метро обокрали иностранных туристов

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Livekuban.ru
В петербуржском метро обокрали туриста из Бразилии и двух граждан Турции.

Накануне утром 68-летний турист из Бразилии обратился в полицию с заявлением о том, что в метро пропал его кошелек. Пропашу он обнаружил еще 25 апреля около 18 часов в вагоне электропоезда на станции метро «Горьковская».

В портмоне турист из Латинской Америки находилось водительское удостоверение, банковские карты и 5000 рублей. 

Двое граждан Турции также лишились своих кошельков во время поездок в питерской подземке. 25 апреля около 16:30 в вестибюле станции метро «Балтийская» 30-летний иностранец обнаружил пропажу портмоне, в котором лежали паспорт гражданина Турции, водительское удостоверение, две карты Сбербанка и 7000 рублей. Мужчина является учредителем строительной компании.

Около полудня 26 апреля 39-летний гражданин Турции на станции метро «Технологический институт» обнаружил пропажу кошелька, в котором хранил 20 000 рублей, миграционную и рабочую карты.
Источник: Конкретно.ру
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