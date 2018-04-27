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ДТП у Гренадерского моста

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
У Гренадерского моста столкнулись иномарка и мотоцикл, мотоциклист госпитализитрован

Накануне поздно вечером у Гренадерского моста произошло столкновение автомобиля Шевроле Круз и мотоцикла Ямаха.

Иномарка поворачивала со средней полосы направо (со слов водителя авто), мотоциклист ехал в крайне правой полосе с допустимой скоростью (со слов байкера). Очевидцы ДТП подтверждают эти версии.

Автомобиль задел мотоцикл по касательной, от чего тот наехал на поребрик, столбик и врезался в столб.

Скорая помощь увезла байкера на Литейный. Байкер в сознании, врачи скорой уточнили - повреждены плечо и нога. Но это пока все предварительно.
Источник: ДТП и ЧП
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