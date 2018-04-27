ДТП у Гренадерского моста

Накануне поздно вечером у Гренадерского моста произошло столкновение автомобиля Шевроле Круз и мотоцикла Ямаха.

Иномарка поворачивала со средней полосы направо (со слов водителя авто), мотоциклист ехал в крайне правой полосе с допустимой скоростью (со слов байкера). Очевидцы ДТП подтверждают эти версии.

Автомобиль задел мотоцикл по касательной, от чего тот наехал на поребрик, столбик и врезался в столб.

Скорая помощь увезла байкера на Литейный. Байкер в сознании, врачи скорой уточнили - повреждены плечо и нога. Но это пока все предварительно.