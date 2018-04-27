В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу

Накануне вечером 45-летний неработающий мужчина через незакрытую дверь вошёл в квартиру дома 57 на проспекте Державина в городе Волхове Ленинградской области, где, угрожая физической расправой 13-летней девочке, совершил хищение двух планшетных компьютеров, мобильного телефона, после чего с места происшествия скрылся. Подозреваемый был задержан опергруппой уголовного розыска ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области по приметам, по сообщению потерпевшей. Похищенное изъято.

Следственным отделом по городу Волхов СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой).