ента новостей

10:56
В петербуржском метро обокрали иностранных туристов
10:46
ДТП у Гренадерского моста
10:32
В Купчино мужчине выстрелили в спину
10:26
В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу
10:20
В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира
08:49
Непроработанная блокировка
22:29
«Жальгирис» прошёл «Олимпиакос» и попал в «Финал четырёх» Евролиги
17:28
Культурно-просветительская программа для детей «Империя искусств»
16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
15:23
В Ленобласти трое в масках пытали бизнесмена
15:17
Программа V Юбилейного Фестиваля Ледоколов
15:12
Состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»
13:33
В Кудрово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры
13:16
В Невском районе ограблен цветочный магазин
12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
12:38
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют два съезда
06:34
Губернатор отчитался
23:12
«Химки» обыграли ЦСКА в Евролиге, несмотря на великолепный матч Хиггинса
13:01
В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей
12:58
На северо-западе Петербурга 29 апреля состоится открытие новых станций метро
12:36
На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд
12:27
Заброшенный недострой на Беринга угрожает жизни и здоровью детей
08:59
Албин о реновации Петербурга
17:40
Дни танца в пространстве шоу Безликие
16:04
«Новая Генерация» побеждена, но «Политеху» нужно обыгрывать и «Дину»
15:47
Акция «Все билеты по единой цене»
15:44
Общественники предложили лишать агрессивных школьников отсрочки от армии
15:40
На развязке КАД с Волхонским шоссе полностью перекроют съезд
15:38
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
15:35
«Ночь музеев» в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу

В Ленобласти задержан мужчина ограбивший школьницу

0
47
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В городе Волхов Ленинградской области безработный проник в квартиру и, угрожая расправой 13-летней девочке, похитил два планшета и мобильный телефон.

Накануне вечером 45-летний неработающий мужчина через незакрытую дверь вошёл в квартиру дома 57 на проспекте Державина в городе Волхове Ленинградской области, где, угрожая физической расправой 13-летней девочке, совершил хищение двух планшетных компьютеров, мобильного телефона, после чего с места происшествия скрылся. Подозреваемый был задержан опергруппой уголовного розыска ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области по приметам, по сообщению потерпевшей. Похищенное изъято.

Следственным отделом по городу Волхов СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой).
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-04-2018, 13:48
В метро с поличным задержан "карманник"
5-04-2018, 17:59
В Центральном районе задержан карманник
26-03-2018, 10:25
Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте
5-03-2018, 11:46
В Ленобласти задержан мигрант ограбивший соотечественницу
30-01-2018, 12:11
Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти
11-09-2017, 13:08
В Ленобласти задержан насильник

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
108
Вчера, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
160
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
0
354
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
Наверх