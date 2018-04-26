В Ленобласти трое в масках пытали бизнесмена

В поселке Лемболово, Всеволожского района Ленобласти совершено нападение на дом директора петербургской юридической фирмы.

В полночь 25 апреля в коттедж на Березовой улице, проникли трое неизвестных злоумышленников в масках, разбив окно в цокольном этаже.

Преступники напали на 33-летнего предпринимателя, стали избивать его и пытать электрошокером. Разбойники требовали выдать им ценности. Жертве удалось убедить налетчиков, что он не хранит ничего ценного за городом, и те скрылись, ничего не похитив.

Юрист обратился в Токсовскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной правого надбровья, ушибом поясницы. После оказания медицинской помощи бизнесмена отпустили домой.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.