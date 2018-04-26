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В Ленобласти трое в масках пытали бизнесмена

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73
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В поселке Лемболово Всеволожского района Ленобласти трое в масках пытали электрошокером главу юридической компании

В поселке Лемболово, Всеволожского района Ленобласти совершено нападение на дом директора петербургской юридической фирмы.

В полночь 25 апреля в коттедж на Березовой улице, проникли трое неизвестных злоумышленников в масках, разбив окно в цокольном этаже.

Преступники напали на 33-летнего предпринимателя, стали избивать его и пытать электрошокером. Разбойники требовали выдать им ценности. Жертве удалось убедить налетчиков, что он не хранит ничего ценного за городом, и те скрылись, ничего не похитив.

Юрист обратился в Токсовскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной правого надбровья, ушибом поясницы. После оказания медицинской помощи бизнесмена отпустили домой.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.
Источник: Конкретно.ру
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