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» » В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей

В Приморском районе у пожилой женщины мошенники похитили около четверти миллиона рублей

0
83
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга у 92-летней петербурженки мошенники выманили 220 тысяч на «лечение дочери»

Вчера вечером на домашний телефон 92-летней петербурженки в квартире на Новосибирской улице позвонил неизвестный. Злоумышленник огорошил пенсионерку сообщением о том, что ее 58-летняя дочь упала и сломала шейку бедра. На лечение срочно требуются деньги, и немалые, добавил незнакомец.

Около 21:30 в квартиру явился блондин европейской внешности, среднего роста, которому старушка передала 220 тысяч рублей.

Обман вскрылся около двух часов ночи, когда пенсионерка догадалась позвонить дочери.  По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Источник: Конкретно.ру
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