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» » В Пушкине ограблен салон сотовой связи

В Пушкине ограблен салон сотовой связи

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В г. Пушкин совершено разбойное нападение на магазин сотовой связи

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что около 9.40 в салон сотовой связи в доме по улице Ленинградской в г. Пушкин, вошли четверо неизвестных, которые, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, разбили витрину и похитили шесть дорогостоящих мобильных телефонов. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников, приняты меры к их розыску. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район разбойное нападение салон связи
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