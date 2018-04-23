В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП

Вчера вечером автомобиль Hyundai Solaris под управлением 25-летнего петербуржца у дома 33 по проспекту Маршала Блюхера врезался в припаркованный грузовик SCANIA с прицепом. Легковушка двигалась по проспекту Маршала Блюхера от Замшиной улицы в сторону Кондратьевского проспекта.

В результате ДТП водитель был отправлен в клинику военно-полевой хирургии ВМА с переломом свода черепа, открытой черепно-мозговой травмой, в коме, в крайне тяжелом состоянии. Его пассажирка, 23-летняя гражданка США, доставлена в Городскую больницу №3 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, в состоянии средней степени тяжести.