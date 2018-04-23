В Невском районе задержали подозреваемых в грабеже

6 марта 2018 года в квартире дома 164 по улице Седова двое преступников ограбили двух граждан среднеазиатского государства 26 и 27 лет.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативниками угрозыска задержаны двое сограждан потерпевших 24 и 34 лет, которые полностью изобличены в совершении указанного злодияния.

По указанному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.