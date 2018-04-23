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В Невском районе задержали подозреваемых в грабеже

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В Невском районе Петербурга полицейские задержали двух мигрантов, подозреваемых в ограблении двух сограждан

6  марта 2018 года в квартире дома 164 по улице Седова двое преступников ограбили двух граждан среднеазиатского государства 26 и 27 лет.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативниками угрозыска задержаны двое сограждан потерпевших  24 и 34 лет, которые полностью изобличены в совершении указанного злодияния.

По указанному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: ГУ МВД
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