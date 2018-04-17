Во Фрунзенском районе пенсионерка стала жертвой мошенника

В минувший понедельник к полицейским 27 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г.Санкт-Петербурга обратилась 80-летняя гражданка, которая сообщила о том, что в минувшую пятницу в ее квартире дома 38-2 на улице Будапештской под предлогом продажи лекарственных средств для прохождения лечения в городской больнице неизвестный злоумышленник передал ей БАДы, получив за них денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

По данному факту в настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника.