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» » Во Фрунзенском районе пенсионерка стала жертвой мошенника

Во Фрунзенском районе пенсионерка стала жертвой мошенника

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31
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Во Фрунзенском районе Петербурга 80-летняя женщина пострадала от мошенника

В минувший понедельник к полицейским 27 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г.Санкт-Петербурга обратилась 80-летняя гражданка, которая сообщила о том, что в минувшую пятницу в ее квартире дома 38-2 на улице Будапештской под предлогом продажи лекарственных средств для прохождения лечения в городской больнице неизвестный злоумышленник передал ей БАДы, получив за них денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

По данному факту в настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции принимают все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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