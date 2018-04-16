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» » В Приморском районе ограбили салон сотовой связи

В Приморском районе ограбили салон сотовой связи

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
opgks.info
В Приморском районе Петербурга неизвестный преступник в салоне сотовой связи, угрожая ножом работнику, похитил выручку

Днем минувшего воскресенья неизвестный злоумышленник вошел в помещение салона сотовой связи на проспекте Испытателей,  9, где под предлогом просмотра товара совершил хищение мобильного телефона, выставленного на продажу, после чего, угрожая ножом 21-летнему специалисту, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение 14 тысяч рублей выручки. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (рабой). Общая сумма ущерба устанавливается.

Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.
Источник: ГУ МВД
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