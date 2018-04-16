В Приморском районе ограбили салон сотовой связи

Днем минувшего воскресенья неизвестный злоумышленник вошел в помещение салона сотовой связи на проспекте Испытателей, 9, где под предлогом просмотра товара совершил хищение мобильного телефона, выставленного на продажу, после чего, угрожая ножом 21-летнему специалисту, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение 14 тысяч рублей выручки. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (рабой). Общая сумма ущерба устанавливается.

Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.