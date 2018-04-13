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В Калининском районе ограблен цветочный магазин

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Калининском районе Петербурга злоумышленник, , угрожая физической расправой продавцу похитил выручку из цветочного магазина

Утром минувшего четверга неизвестный злоумышленник вошел в помещение цветочного магазина, расположенного в доме 18 по проспекту Науки, где, угрожая физической расправой 22-летнему продавцу-кассиру, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение более 15 тысяч рублей выручки, после чего с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника.
Источник: ГУ МВД
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