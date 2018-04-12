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В Приморском районе двое неизвестных ограбили продуктовый магазин

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
opgks.info
В Приморском районе Петербурга двое неизвестных, угрожая ножом продавцу круглосуточного продуктового магазина, похитили выручку

В минувшую среду около трех часов ночи двое злоумышленников, одна из которых – женщина, вошли в помещение круглосуточного продуктового магазина, расположенного на Богатырском проспекте 55/1, где, угрожая ножом 50-летней женщине-продавцу, из незакрытого кассового аппарата совершили хищение 15 тысяч рублей выручки, после чего скрылись с места происшествия.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание предполагаемых преступников.
Источник: ГУ МВД
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