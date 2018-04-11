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» » В Ленобласти ограбили пенсионерку

В Ленобласти ограбили пенсионерку

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Ленобласти неизвестный проник в частный дом, где связал электропроводом пожилую хозяйку и похитил деньги

Вечером минувшего вторника в садоводстве «Солнечное» в поселке Советский на участке 46 неизвестный преступник по строительным лесам поднялся на второй этаж и через незапертую дверь проник в частный дом, где, угрожая ножом 59-летней хозяйке дома, электропроводом связал ее. После этого злоумышленник совершил хищение принадлежащих пенсионерке 50 евро, 20 тысяч рублей,  ювелирных изделий и с места происшествия скрылся. Общая сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание предполагаемого преступника.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО разбойное нападение пенсионеры
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