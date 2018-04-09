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» » В Ленобласти расследуют двойное убийство

В Ленобласти расследуют двойное убийство

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Тела двух азиатов с признаками насильственной смерти обнаружены В Выборгском районе Ленинградской области

В Выборгском районе Ленинградской области выясняют обстоятельства двойного убийства выходцев из Средней Азии.

Тела двоих мужчин с явными признаками насильственной смерти были обнаружены вчера в надувной лодке на берегу реки Вуоксы в поселке Лесогорский Выборгского района Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В настоящее время личности погибших установлены, ими оказались двое граждан одной из среднеазиатских республик 28 и 29 лет.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, в рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия и тел погибших, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщило АН «Оперативное прикрытие», 7 апреля около 21:30 житель поселка Лесогорский обнаружил в реке лодку с трупом. Плавсредство подтянули к  берегу. В лодке находились трупы двух молодых мужчин «азиатской» внешности, на вид 30 лет. Одно тело лежало на другом. Оба погибших были связаны: руки заведены за спину и связаны ремнем, ноги привязаны к рукам. На головы погибших были надеты пакеты от утеплителя. На шеях затянуты шнурки, на головах имеются тупые травмы, нанесенные тяжелым предметом. Ремни на телах были привязаны к двум мешкам из-под цемента, заполненным неизвестным веществом. В кармане одного из погибших лежали деньги в сумме 1720 рублей
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО убийство
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