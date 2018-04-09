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На Маршала Казакова женщину зарезали у крыльца парадной

0
86
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
Видео: на Маршала Казакова женщину зарезали у крыльца парадной

В Красносельском районе Петербурга при невыясненных обстоятельствах погибла молодая женщина. В воскресенье, 8 апреля, ее тело нашли на крыльце дома 82 корпус 1 на улице Маршала Казакова. Обитатели ЖК "Южная акватория" наткнулись на труп рано утром. Канал Piter.TV опубликовал фото и видео с места чрезвычайного происшествия.

Очевидцы рассказали изданию о глубокой резаной ране на спине погибшей. По словам людей, петербурженке на вид 30-35 лет, одежда частично снята с ее тела. По фотографиям видно, что перед смертью женщина потеряла много крови.

На месте дежурили правоохранительные органы. Однако 9 апреля в ГУ МВД по Санкт-Петербургу ситуацию не смогли прокомментировать...
Источник: ПитерТВ
Все по теме: Красносельский район убийство ножевое ранение видео
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