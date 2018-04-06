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» » В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства разбоя в отношении жителя деревни Агалатово

В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства разбоя в отношении жителя деревни Агалатово

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72
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобласти устанавливает обстоятельства разбойного нападения на местного жителя

В минувший четверг к полицейским обратилась 19-летняя девушка с сообщением о том, что к продуктовому магазину в деревне Агалатово Всеволожского района Ленобласти подъехал автомобиль марки «БМВ», из  которого вышли четверо неизвестных и насильно, схватив молодого человека, увезли его в неизвестном направлении.

Позже с заявлением обратился и сам 18-летний потерпевший. Он пояснил, что его вывезли в лесной массив, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, и электрошокером,  похитили 15 тысяч рублей, паспорт, документы на автомобиль «Опель Астра» и сам автомобиль.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район разбойное нападение
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