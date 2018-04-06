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В метро с поличным задержан "карманник"

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
mobers.ru
В петербургском метрополитене с поличным задержали "карманника", совершившего кражу смартфона из кармана пальто у девушки

Вечером минувшего четверга в переходе между станциями метро «Пушкинская» и «Звенигородская» 39-летний неработающий ранее судимый гражданин совершил кражу мобильного телефона стоимостью около 22 тысяч рублей из кармана пальто у 20-летней девушки. Подозреваемый задержан на месте происшествия оперативниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудниками Управления полиции на метрополитене ГУ МВД России.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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