В метро с поличным задержан "карманник"

Вечером минувшего четверга в переходе между станциями метро «Пушкинская» и «Звенигородская» 39-летний неработающий ранее судимый гражданин совершил кражу мобильного телефона стоимостью около 22 тысяч рублей из кармана пальто у 20-летней девушки. Подозреваемый задержан на месте происшествия оперативниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудниками Управления полиции на метрополитене ГУ МВД России.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.