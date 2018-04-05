В Центральном районе задержан карманник

Накануне около полудня у дома 47/1 по Невскому проспекту 50-летний гражданин совершил кражу сумки с более чем 108 тысячами рублей и вещами из рюкзака у 54-летней иностранной туристки. Однако злоумышленник был задержан на месте происшествия сотрудниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Центральному району.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.