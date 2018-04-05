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» » В Центральном районе задержан карманник

В Центральном районе задержан карманник

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В центре Петербурга задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег у иностранной туристки

Накануне около полудня у дома 47/1 по Невскому проспекту 50-летний гражданин совершил кражу сумки с более чем 108 тысячами рублей и вещами из рюкзака у 54-летней иностранной туристки. Однако злоумышленник был задержан на месте происшествия сотрудниками отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Центральному району.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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