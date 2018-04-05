В Приморском районе пенсионерка стала жертвой мошенника

В минувшую среду к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о том, что утром у дома 70 на Школьной улице отдала неизвестному мужчине 400 тысяч рублей якобы для передачи сотрудникам полиции с целью не привлечения её сына к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника.