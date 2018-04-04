В Красногвардейском районе полиция проверяет сообщение пенсионерки о мошенничестве

Минувшим вторником к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница, которая сообщила, что накануне днем к ней в квартиру на Апрельской улице пришел неизвестный мужчина, представившись электриком предложил купить за 7 тысяч рублей прибор. Со слов мужчины, этот прибор – пожарный датчик, который ей установят через неделю. Забрав деньги и отдав товарный чек, мужчина ушел. Пенсионерка полагает, что ее обманули.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.