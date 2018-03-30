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» » Посетители ТРК "Континент" подрались с полицией

Посетители ТРК "Континент" подрались с полицией

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
В ТРК "Континент" посетители подрались с полицией. Piter.TV опубликовал видео потасовки.

Для двух петербуржцев "веселые" посиделки в ресторанном дворике торгово-развлекательного комплекса "Континент" закончились встречей с сотрудниками полиции. Как сообщил мобильный корреспондент Piter.tv, два нарушителя не сразу позволили надеть на себя наручники.

Известно, что двое молодых людей пришли на третий этаж комплекса на Байконурской. Были ли они нетрезвы до того, как переступили порог "Континента" или набрались уже непосредственно там – история умалчивает. Внимание других посетителей они привлекли тем, что начали, сидя на лавочке, громко материться и вести себя неподобающим образом.

Когда местная охрана не смогла самостоятельно разобраться с дебоширами, на место прибыл экипаж Росгвардии. Однако все оказалось не так просто, как казалось. Один из дебоширов не изъявил желания отправляться в отдел полиции и оказал активное сопротивление. В воздухе оказывались то руки, то ноги хулигана. Через какое-то время полицейским втроем все-таки удалось его скрутить.

Парочку под конвоем вывели в наручниках и увезли на служебной "Ладу Гранту" и отвезли в отдел для дальнейшего прояснения сложившейся ситуации.
Источник: Piter.TV
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