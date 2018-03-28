Прорыв трубы на канале Грибоедова

В Адмиралтейском районе Петербурга 28 марта произошла коммунальная авария. Гражданские репортеры Piter.TV рассказали, что на пересечении набережной канала Грибоедова и Столярного переулка обрушилась часть дороги. Из-под асфальта на пострадавшем участке валит горячий пар. Мы публикуем первое видео с места ЧП.

Напомним, что в понедельник АО "Теплосеть" и специалисты ГУП ТЭК заявили о начале испытаний на городских тепловых сетях. Эксперты отмечали, что повышение температур до экстремального уровня в конструкциях может привести к возникновению поломок и прорывов. По наиболее вероятной версии, именно это и произошло. Вышедший из трубы кипяток размыл асфальт и вырвался наружу. В конечном итоге, это и привело к обрушению части асфальта.

Информацию о прорыве подтверждают громкоговорители, предупреждающие водителях об опасности нахождения в данной зоне. В настоящий момент аварийная территория ограждена.