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» » В Ленобласти иномарка сбила двух детей

В Ленобласти иномарка сбила двух детей

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82
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Волхове Ленинградской области иномарка сбила двух детей 6 и 7 лет на пешеходном переходе

Сегодня утром в городе Волхов Ленинградской области на Растанной площади произошло серьезное ДТП с участием пешеходов. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 43-летней местной жительницы совершил наезда на двух девочек 6 и 7 лет, выбежавших на переход.

Дети госпитализированы в Волховскую ЦРБ.

Агенством «Оперативное прикрытие» опубликована запись с уличной видеокамеры, запечатлевшей ДТП. На кадрах видно, как дети выбегают на переход, их пытается остановить отец. Мужчине удалось обогнать детей и остановить их, и в этот момент иномарка на большой скорости сбивает всех троих. Девочки отлетают на асфальт и остаются лежать, взрослый удержался на ногах.

При этом на кадрах хорошо видно, что на светофоре горит красный свет. Мужчина указывает рукой водительнице на запрещающий сигнал.

Свидетели происшествия – пожилая женщина и женщина с ребенком, немедленно покидают место ДТП, даже не пытаясь оказать помощь пострадавшим.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП видео пострадавший пешеход дети
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