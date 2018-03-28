В Ленобласти иномарка сбила двух детей

Сегодня утром в городе Волхов Ленинградской области на Растанной площади произошло серьезное ДТП с участием пешеходов. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 43-летней местной жительницы совершил наезда на двух девочек 6 и 7 лет, выбежавших на переход.

Дети госпитализированы в Волховскую ЦРБ.

Агенством «Оперативное прикрытие» опубликована запись с уличной видеокамеры, запечатлевшей ДТП. На кадрах видно, как дети выбегают на переход, их пытается остановить отец. Мужчине удалось обогнать детей и остановить их, и в этот момент иномарка на большой скорости сбивает всех троих. Девочки отлетают на асфальт и остаются лежать, взрослый удержался на ногах.

При этом на кадрах хорошо видно, что на светофоре горит красный свет. Мужчина указывает рукой водительнице на запрещающий сигнал.

Свидетели происшествия – пожилая женщина и женщина с ребенком, немедленно покидают место ДТП, даже не пытаясь оказать помощь пострадавшим.