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В Ленобласти от удара током погиб ребенок

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В городе Луга двухлетнего ребенка, Оставленная без присмотра взрослых убило током

Вечером минувшего понедельника в городе Луга Ленинградской области двухлетняя девочка, оставленная без присмотра родителей погибла от удара током.

Она вставила два металлических крюка от кухонного миксера для замешивания теста в розетку электрического удлинителя и получила удар током.

Ребенка успели привезти в больницу. Несмотря на усилия врачей, через 1 час девочка умерла в реанимационном отделении.

Матери 30 лет, женщина находится в декретном отпуске. Отец на 4 года старше, не работает. Семья считается благополучной, на учетах не состоит.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лужский район дети удар током
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