В Ленобласти от удара током погиб ребенок

Вечером минувшего понедельника в городе Луга Ленинградской области двухлетняя девочка, оставленная без присмотра родителей погибла от удара током.

Она вставила два металлических крюка от кухонного миксера для замешивания теста в розетку электрического удлинителя и получила удар током.

Ребенка успели привезти в больницу. Несмотря на усилия врачей, через 1 час девочка умерла в реанимационном отделении.

Матери 30 лет, женщина находится в декретном отпуске. Отец на 4 года старше, не работает. Семья считается благополучной, на учетах не состоит.