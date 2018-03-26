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В пожаре на Рузовской пострадал человек

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
В пожаре на Рузовской пострадал человек: спасатели вынесли мужчину с ожогами на улицу

Канал Piter.TV опубликовал видео с пожара на Рузовской улице в Санкт-Петербурге. На видео можно заметить, как спасатели эвакуируют из здания № 25 немолодого мужчину.

Информация о пожаре в Адмиралтейском районе появилась в социальных сетях в 14.30. Очевидцы сообщили о возгорании в старом жилом доме, в типичном "дворе-колодце". По словам свидетелей ЧП, горела жилая квартира на первом этаже.

На видео, снятом мобильным репортером Piter.TV, можно увидеть мужчину, лежащего на снегу без сознания в окружении спасателей. Сотрудники МЧС эвакуировали петербуржца из квартиры через окно, предварительно сняв с него металлическую решетку. Наш корреспондент пообщался с пожарными: спасатели уточнили, что мужчина жив, но получил ожоги. Кроме того, пострадавший плохо себя чувствовал из-за того, что надышался угарным газом.
Источник: Piter.TV
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