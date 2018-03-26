Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте

Днем минувшего воскресенья у дома 32 по Невскому проспекту 31-летний неработающий житель Тосненского района Ленобласти совершил кражу кошелька с 2000 рублями у 22-летнего иностранца. Подозреваемый был задержан опергруппой 9 отдела оперативно-разыскной части (уголовного розыска) № 2 ГУ МВД России на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято.