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» » Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте

Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Livekuban.ru
В Центральном районе Петербурга задержан житель Ленобласти, который совершил кражу кошелька с денежными средствами у 22-летнего иностранного гражданина.

Днем минувшего воскресенья у дома 32 по Невскому проспекту 31-летний неработающий житель Тосненского района Ленобласти совершил кражу кошелька с 2000 рублями у 22-летнего иностранца. Подозреваемый был задержан опергруппой 9 отдела оперативно-разыскной части (уголовного розыска) № 2 ГУ МВД России на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято.
Источник: ГУ МВД
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