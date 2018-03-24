В Приморском районе пожилая женщина отдала четверть миллиона за БАДы

Вечером минувшей пятницы 76-летней пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Мошенник уговорил пожилую женщину приобрести пищевые добавки, которые обязательно помогут ей излечиться от множества болезней. Через час в квартиру пришел темноволосый мужчина 35-40 лет, с карими глазами, в темной одежде и в черных ботинках с белой подошвой.

Злоумышленник забрал 80 000 рублей, и уговорил пожилую женщину приобрести дополнительные препараты. Достав еще 165 000 рублей, пенсионерка из дома 43 по Богатырскому проспекту передала их преступнику.

Общая сумма ущерба составила 245 000 рублей.