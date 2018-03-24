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В Приморском районе гендиректор автосалона изобличен в мошенничестве

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
samara-life.ru
В Приморском районе Петербурга гендиректор автосалона ввел клиента в заблуждение и незаконно перепродал его автомобиль.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому району изобличили 44-летнего гендиректора автосалона в том, что он под предлогом оказания помощи в продаже втомобиля «УАЗ» получил у собственника транспортного средства оригиналы документов, после чего, используя служебное положение, продал указанный автомобиль, скрыв данный факт от собственника. Своими противоправными действиями злоумышленник причинил владельцу автомобиля ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции реализуется комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Источник: ГУ МВД
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