В Приморском районе гендиректор автосалона изобличен в мошенничестве

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому району изобличили 44-летнего гендиректора автосалона в том, что он под предлогом оказания помощи в продаже втомобиля «УАЗ» получил у собственника транспортного средства оригиналы документов, после чего, используя служебное положение, продал указанный автомобиль, скрыв данный факт от собственника. Своими противоправными действиями злоумышленник причинил владельцу автомобиля ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции реализуется комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.