В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода

В Петроградском районе Петербурга иномарка насмерть сбила пешехода. Водитель с места происшествия скрылся.

Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив дома 15 по улице Куйбышева сегодня около 01:10 ночи, вне зоны пешеходного перехода. Автомобиль Peugeot 206 с областными госзнаками совершил наезд на 47-летнего жителя Астраханской области. Приезжий погиб на месте.

Иномарка скрылась с места ДТП. По госзнаками установлено, что автомобиль принадлежит 53-летней жительнице деревни Курковицы Гатчинского района Ленобласти.