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» » В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил

В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
sledcomspb.ru
Сантехник из Красногвардейского района соблазнил 12-летнюю школьницу

Вечером минувшего вторника полицейские доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова 14-летнюю восьмиклассницу с Охты. Правоохранители попросили освидетельствовать подростка, которая находилась в местном розыске как без вести пропавшая.

Медики дали заключение, что у девочки имеются признаки изнасилования, и госпитализировали несовершеннолетнюю.

Сотрудниками полиции задержан 24-летний сантехник коммерческой фирмы – управляющей компании, который полностью изобличен в том, что с конца 2015 года по настоящее время в своей квартире на Большой Пороховской улице вступал с девочкой в половые сношения. В конце 2015 года школьнице только-только исполнилось 12 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следственных оргаов, сожительница сантехника является опекуном девочки.
Источник: Конкретно.ру
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