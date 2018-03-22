В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил

Вечером минувшего вторника полицейские доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова 14-летнюю восьмиклассницу с Охты. Правоохранители попросили освидетельствовать подростка, которая находилась в местном розыске как без вести пропавшая.

Медики дали заключение, что у девочки имеются признаки изнасилования, и госпитализировали несовершеннолетнюю.

Сотрудниками полиции задержан 24-летний сантехник коммерческой фирмы – управляющей компании, который полностью изобличен в том, что с конца 2015 года по настоящее время в своей квартире на Большой Пороховской улице вступал с девочкой в половые сношения. В конце 2015 года школьнице только-только исполнилось 12 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следственных оргаов, сожительница сантехника является опекуном девочки.