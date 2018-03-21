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В Приморском районе школьница упала в лестничный пролет

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В Приморском районе Петербурга несовершеннолетняя девочка тяжело травмирована после падения в лестничный пролет на Комендантском проспекте.

Сегодня ночью в Детскую больницу №2 из парадной дома 31/2 по Комендантскому проспекту была доставлена 16-летняя ученица девятого класса коррекционной школы. Девушка упала с неустановленной высоты в лестничный пролет. Пострадавшая проживает в указном доме.

Школьницу госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, многооскольчатыми переломами трех поясничных позвонков, закрытым переломом костей левой голени со смещением. Состояние юной пациентки тяжелое.

Девочка является инвалидом 3 группы, страдает эпилепсией, состоит на учете у психиатра и в полиции. Семья не полная, т.н. «неблагополучная».

Видеонаблюдение в парадной отсутствует.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район падение с высоты школьница дети
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