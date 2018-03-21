В Приморском районе школьница упала в лестничный пролет

Сегодня ночью в Детскую больницу №2 из парадной дома 31/2 по Комендантскому проспекту была доставлена 16-летняя ученица девятого класса коррекционной школы. Девушка упала с неустановленной высоты в лестничный пролет. Пострадавшая проживает в указном доме.

Школьницу госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, многооскольчатыми переломами трех поясничных позвонков, закрытым переломом костей левой голени со смещением. Состояние юной пациентки тяжелое.

Девочка является инвалидом 3 группы, страдает эпилепсией, состоит на учете у психиатра и в полиции. Семья не полная, т.н. «неблагополучная».

Видеонаблюдение в парадной отсутствует.