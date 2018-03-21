Во Фрунзенском районе у бухгалтеров фирмы по продаже овощей и фруктов отобрали более 1 миллиона рублей

Вечером минувшего вторника трое неизвестных злоумышленников в масках ворвались в помещение фирмы по продаже овощей и фруктов на Софийской улице, 95.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, и газовым баллончиком двум женщинам-бухгалтерам, нападавшие совершили хищение более 1 миллиона рублей. Как установлено, в тот день в организации присутствовала крупная наличность для выплаты заработной платы работникам. Часть денег бухгалтеры успели выплатить работникам, а остальные деньги похитили нападавшие.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступления. Устанавливается точный ущерб от противоправных действий нападавших.

Полицейскими приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.