В Ленобласти пьяный мужчина пытался изнасиловать родственницу

Жительница поселка Сиверский Гатчинского района Ленобласти обратилась к полицейским и заявила на родственника. В полночь 19 марта в комнату 50-летней женщины вошел пьяный брат ее мужа. Родственники проживают в одной квартире на улице Строителей.

Деверь стал склонять женщину к сексу. Жертва оттолкнула непрошеного ухажера и убежала в кухню. Тогда мужчина достал травматический пистолет, приставил ствол к груди невестки и потребовал орального секса.

Женщине удалось выбежать на улицу. По ее заявлению проводится проверка. На данный момент известно, что на оружие у подозреваемого имеется лицензия. Мужчина не работает, ранее не судим.