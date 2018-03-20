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В Ленобласти пьяный мужчина пытался изнасиловать родственницу

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Гатчинском районе Ленобласти пьяный мужчина пытался изнасиловать жену своего брата, угрожая травматическим пистолетом.

Жительница поселка Сиверский Гатчинского района Ленобласти обратилась к полицейским и заявила на родственника. В полночь 19 марта в комнату 50-летней женщины вошел пьяный брат ее мужа. Родственники  проживают в одной квартире на улице Строителей.

Деверь стал склонять женщину к сексу. Жертва оттолкнула непрошеного ухажера и убежала в кухню. Тогда мужчина достал травматический пистолет, приставил ствол к груди невестки и потребовал орального секса.

Женщине удалось выбежать на улицу. По ее заявлению проводится проверка. На данный момент известно, что на оружие у подозреваемого имеется лицензия. Мужчина не работает, ранее не судим.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район изнасилование насильник
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