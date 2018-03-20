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В Приморском районе водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга водитель «Хаммера» открыл стрельбу по полицейским

Сегодня в два часа ночи полицейские Приморского района Петербурга в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки «Хаммер».

В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего сотрудники полиции произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся. Сотрудниками полиции было организовано преследование автомобиля, в результате которого указанное транспортное средство без водителя было обнаружено у дома на улице Горной. В результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время личность водителя установлена, приняты меры к его розыску и задержанию.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район стрельба травматика полиция
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