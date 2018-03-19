Из квартиры в Приморском районе пропала крупная сумма денег

В полицию Приморского района Петербурга обратилась 70-летняя петербурженка, проживающая на Богатырском проспекте, которая сообщила, что накануне к ней в квартиру пришли по вызову о ремонте компьютера двое неизвестных мужчин.

Со слов пенсионерки, она неоднократно отлучалась на кухню во время визита мужчин, а после их ухода обнаружила отсутствие денежных средств: 15 тысяч евро и 35 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.