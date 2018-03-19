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В Кировском районе нашли петербуржца с простреленной головой

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
liveinternet.ru
В Кировском районе Петербурга обнаружен петербуржец с простреленной головой.

Вечером минувшего воскресенья супруга 46-летнего мужчины не сразу смогла попасть в квартиру на улице Маршала Казакова: дверь была заперта изнутри. В коридоре женщина обнаружила тело супруга с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом лежало охотничье ружье «Сайга». На столе петербурженка нашли письмо от погибшего мужа.

По словам женщины, с сентября 2017 года ее супруг состоял на учете у психиатра по поводу шизофрении. Больше года не работал, находился в подавленном состоянии. Женщине было известно, что у мужа имеется ружье, но где он хранил оружие, она не знала.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район обнаружение трупа огнестрельное ранение самоубийство
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