В Кировском районе нашли петербуржца с простреленной головой

Вечером минувшего воскресенья супруга 46-летнего мужчины не сразу смогла попасть в квартиру на улице Маршала Казакова: дверь была заперта изнутри. В коридоре женщина обнаружила тело супруга с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом лежало охотничье ружье «Сайга». На столе петербурженка нашли письмо от погибшего мужа.

По словам женщины, с сентября 2017 года ее супруг состоял на учете у психиатра по поводу шизофрении. Больше года не работал, находился в подавленном состоянии. Женщине было известно, что у мужа имеется ружье, но где он хранил оружие, она не знала.