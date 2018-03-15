В Выборгском районе совершено разбойное нападение на пункт выдачи заказов

Вечером минувшей среды неизвестный преступник вошел в помещение пункта выдачи заказов, расположенного на Скобелевском проспекте, 4, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, 19-летней девушке-менеджеру, из кассового аппарата совершил хищение 23 тысяч рублей выручки, трех видеокарт из помещения склада, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного преступления.