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В Выборгском районе совершено разбойное нападение на пункт выдачи заказов

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Автор: Станислав Котов
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Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга неизвестный злоумышленник, угрожая пистолетом сотруднице пункта выдачи заказов, похитил выручку

Вечером минувшей среды неизвестный преступник вошел в помещение пункта выдачи заказов, расположенного на Скобелевском проспекте, 4, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, 19-летней девушке-менеджеру, из кассового аппарата совершил хищение 23 тысяч рублей выручки, трех видеокарт из помещения склада, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного преступления.
Источник: ГУ МВД
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